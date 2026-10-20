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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 221
Asy-Syu'ara'
221
26:221
هل انبيكم على من تنزل الشياطين ٢٢١
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢٢١
هَلْ
اُنَبِّئُكُمْ
عَلٰی
مَنْ
تَنَزَّلُ
الشَّیٰطِیْنُ
۟ؕ
Maukah Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?
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Pelajaran
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Tafsir Fathul Majid
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