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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 216
Asy-Syu'ara'
216
26:216
فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون ٢١٦
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦
فَاِنْ
عَصَوْكَ
فَقُلْ
اِنِّیْ
بَرِیْٓءٌ
مِّمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟ۚ
Kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan."
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