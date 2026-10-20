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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 214
Asy-Syu'ara'
214
26:214
وانذر عشيرتك الاقربين ٢١٤
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ٢١٤
وَاَنْذِرْ
عَشِیْرَتَكَ
الْاَقْرَبِیْنَ
۟ۙ
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat,
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.