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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 211
Asy-Syu'ara'
211
26:211
وما ينبغي لهم وما يستطيعون ٢١١
وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١١
وَمَا
یَنْۢبَغِیْ
لَهُمْ
وَمَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
۟ؕ
Dan tidaklah pantas bagi mereka (Al-Qur`an itu), dan mereka pun tidak akan sanggup.
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Tafsir Fathul Majid
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