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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 210
Asy-Syu'ara'
210
26:210
وما تنزلت به الشياطين ٢١٠
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢١٠
وَمَا
تَنَزَّلَتْ
بِهِ
الشَّیٰطِیْنُ
۟
Dan (Al-Qur`an) itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.