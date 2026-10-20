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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 208
Asy-Syu'ara'
208
26:208
وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ٢٠٨
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ٢٠٨
وَمَاۤ
اَهْلَكْنَا
مِنْ
قَرْیَةٍ
اِلَّا
لَهَا
مُنْذِرُوْنَ
۟
Dan Kami tidak membinasakan suatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya;
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Pelajaran
Refleksi
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