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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 203
Asy-Syu'ara'
203
26:203
فيقولوا هل نحن منظرون ٢٠٣
فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ٢٠٣
فَیَقُوْلُوْا
هَلْ
نَحْنُ
مُنْظَرُوْنَ
۟ؕ
l Lalu mereka berkata, "Apakah kami diberi penangguhan waktu?"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.