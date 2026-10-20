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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 202
Asy-Syu'ara'
202
26:202
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون ٢٠٢
فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٢
فَیَاْتِیَهُمْ
بَغْتَةً
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
Maka datang azab kepada mereka secara mendadak, ketika mereka tidak menyadarinya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.