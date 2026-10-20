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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 201
Asy-Syu'ara'
201
26:201
لا يومنون به حتى يروا العذاب الاليم ٢٠١
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠١
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ
حَتّٰی
یَرَوُا
الْعَذَابَ
الْاَلِیْمَ
۟ۙ
mereka tidak akan beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih.
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