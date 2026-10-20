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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 199
Asy-Syu'ara'
199
26:199
فقراه عليهم ما كانوا به مومنين ١٩٩
فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١٩٩
فَقَرَاَهٗ
عَلَیْهِمْ
مَّا
كَانُوْا
بِهٖ
مُؤْمِنِیْنَ
۟ؕ
lalu dia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
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Tafsir Fathul Majid
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