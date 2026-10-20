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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 198
Asy-Syu'ara'
198
26:198
ولو نزلناه على بعض الاعجمين ١٩٨
وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٨
وَلَوْ
نَزَّلْنٰهُ
عَلٰی
بَعْضِ
الْاَعْجَمِیْنَ
۟ۙ
Dan seandainya (Al-Qur`an) itu Kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab,
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Tafsir Fathul Majid
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