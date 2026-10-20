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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 193
Asy-Syu'ara'
193
26:193
نزل به الروح الامين ١٩٣
نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١٩٣
نَزَلَ
بِهِ
الرُّوْحُ
الْاَمِیْنُ
۟ۙ
Yang dibawa turun oleh Ar-Rūḥ Al-Amīn (Jibril),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.