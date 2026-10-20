Ни одно творение не в состоянии обрести Его божественное могущество, и поэтому все сущее покорно Его воле. Более того, все сущее нуждается в Его милости, без которой невозможно существование Вселенной. Все блага земного мира и Последней жизни являются результатом Его милости, которая непрестанно осеняет Божьи творения с момента их появления на свет. Благодаря Своему могуществу Всевышний Аллах во все времена губит Своих врагов, которые отказываются уверовать в Его посланников, а благодаря Своему милосердию Он во все времена спасает Своих возлюбленных избранников и их верных последователей.