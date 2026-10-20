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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 165
Asy-Syu'ara'
165
26:165
اتاتون الذكران من العالمين ١٦٥
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٥
اَتَاْتُوْنَ
الذُّكْرَانَ
مِنَ
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۙ
Mengapa kamu mendatangi kaum laki-laki dari manusia (berbuat homoseks),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.