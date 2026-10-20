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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 161
Asy-Syu'ara'
161
26:161
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون ١٦١
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦١
اِذْ
قَالَ
لَهُمْ
اَخُوْهُمْ
لُوْطٌ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟ۚ
ketika saudara mereka Luṭ berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
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Tafsir Fathul Majid
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