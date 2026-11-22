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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 15
Asy-Syu'ara'
15
26:15
قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ١٥
قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥
قَالَ
كَلَّا ۚ
فَاذْهَبَا
بِاٰیٰتِنَاۤ
اِنَّا
مَعَكُمْ
مُّسْتَمِعُوْنَ
۟
(Allah) berfirman, "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu)! Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sungguh, Kami bersamamu mendengarkan (apa yang mereka katakan).
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