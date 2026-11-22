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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 14
Asy-Syu'ara'
14
26:14
ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون ١٤
وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌۭ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٤
وَلَهُمْ
عَلَیَّ
ذَنْۢبٌ
فَاَخَافُ
اَنْ
یَّقْتُلُوْنِ
۟ۚۖ
Sebab aku berdosa terhadap mereka,
1
maka aku takut mereka akan membunuhku."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.