Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Asy-Syu'ara'
102
26:102
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
فَلَوْ
اَنَّ
لَنَا
كَرَّةً
فَنَكُوْنَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
Maka seandainya kita dapat kembali (ke dunia) niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٢)
] ئای ئهگهر جارێكی تر بگهڕاینایهتهوه بۆ دونیا ئهوا دهبوایه له باوهڕداران بووینایهو شوێن ئێوه نهكهوتینایه (خواى گهوره دهزانێت درۆ دهكهن ئهگهر بگهڕێنهوه بۆ دونیایش ههر تاوان و خراپه دهكهن).