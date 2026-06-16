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Asy-Syu'ara'
101
26:101
ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
وَلَا
صَدِیْقٍ
حَمِیْمٍ
۟
dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 26:100 hingga 26:101
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.