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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 10
Asy-Syu'ara'
10
26:10
واذ نادى ربك موسى ان ايت القوم الظالمين ١٠
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠
وَاِذْ
نَادٰی
رَبُّكَ
مُوْسٰۤی
اَنِ
ائْتِ
الْقَوْمَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟ۙ
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), "Datangilah kaum yang zalim itu,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.