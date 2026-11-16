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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 128
At-Tawbah
128
9:128
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدْ
جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ
مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ
عَزِیْزٌ
عَلَیْهِ
مَا
عَنِتُّمْ
حَرِیْصٌ
عَلَیْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِیْنَ
رَءُوْفٌ
رَّحِیْمٌ
۟
Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
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