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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 125
At-Tawbah
125
9:125
واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ١٢٥
وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ ١٢٥
وَاَمَّا
الَّذِیْنَ
فِیْ
قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ
فَزَادَتْهُمْ
رِجْسًا
اِلٰی
رِجْسِهِمْ
وَمَاتُوْا
وَهُمْ
كٰفِرُوْنَ
۟
Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit,
1
maka (dengan surah itu) akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.
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