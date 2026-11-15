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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 121
At-Tawbah
121
9:121
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ١٢١
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةًۭ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةًۭ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢١
وَلَا
یُنْفِقُوْنَ
نَفَقَةً
صَغِیْرَةً
وَّلَا
كَبِیْرَةً
وَّلَا
یَقْطَعُوْنَ
وَادِیًا
اِلَّا
كُتِبَ
لَهُمْ
لِیَجْزِیَهُمُ
اللّٰهُ
اَحْسَنَ
مَا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar dan tidak (pula) melintasi suatu lembah (berjihad), kecuali akan dituliskan bagi mereka (sebagai amal kebajikan), untuk diberi balasan oleh Allah (dengan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.
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