Всевышний вдохновил на благие дела мухаджиров и ансаров, которые жили в просветленной Медине, а также бедуинов, которые жили в окрестностях города, обратились в ислам и стали образцовыми мусульманами. Таким людям не подобает отказываться от участия в походе, в котором участвует сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Им также не подобает искать покой, отдавая предпочтение собственным жизням перед благородной и славной жизнью Посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Он ближе к верующим, чем они сами, и поэтому каждый мусульманин обязан быть готов пожертвовать собственной жизнью ради него. И если мусульманин действительно почитает Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, любит его и надлежащим образом верует в него, то он не станет отказываться от участия в военном походе вместе с ним. Затем Всевышний Аллах поведал о вознаграждении, которое вдохновляет правоверных на участие в священной войне. Жажда, усталость и голод, которые постигают воинов на пути Аллаха, завоевание вражеских земель, нанесенные войскам противника поражения и захваченные в бою трофеи - все это засчитывается мусульманам как праведное дело, потому что является результатом их праведных поступков. Аллах не оставляет без вознаграждения тех, кто творит добро, спешит выполнить Его веления и выполнить свои обязанности перед Ним и Его творениями. И упомянутые в аяте деяния являются следствием праведных поступков борцов на Его пути.