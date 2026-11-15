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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 115
At-Tawbah
115
9:115
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ١١٥
وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١١٥
وَمَا
كَانَ
اللّٰهُ
لِیُضِلَّ
قَوْمًا
بَعْدَ
اِذْ
هَدٰىهُمْ
حَتّٰی
یُبَیِّنَ
لَهُمْ
مَّا
یَتَّقُوْنَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
بِكُلِّ
شَیْءٍ
عَلِیْمٌ
۟
Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.
1
Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
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