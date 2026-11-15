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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 110
At-Tawbah
110
9:110
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ١١٠
لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةًۭ فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠
لَا
یَزَالُ
بُنْیَانُهُمُ
الَّذِیْ
بَنَوْا
رِیْبَةً
فِیْ
قُلُوْبِهِمْ
اِلَّاۤ
اَنْ
تَقَطَّعَ
قُلُوْبُهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ
عَلِیْمٌ
حَكِیْمٌ
۟۠
Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur.
1
Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
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