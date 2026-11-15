﴿أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ﴾ مَخَافَة ﴿مِنَ ٱللَّهِ وَ﴾ رَجَاء ﴿رِضۡوَ ٰنٍ﴾ مِنْهُ ﴿خَیۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا﴾ طَرَف ﴿جُرُفٍ﴾ بِضَمِّ الرَّاء وَسُكُونهَا جَانِب ﴿هَارࣲ﴾ مُشْرِف عَلَى السُّقُوط ﴿فَٱنۡهَارَ بِهِۦ﴾ سَقَطَ مَعَ بَانِيه ﴿فِی نَارِ جَهَنَّمَۗ﴾ خَيْر تَمْثِيل لِلْبِنَاءِ عَلَى ضِدّ التَّقْوَى بِمَا يُؤَوَّل إلَيْهِ وَالِاسْتِفْهَام لِلتَّقْرِيرِ أَيْ الْأَوَّل خَيْر وَهُوَ مِثَال مَسْجِد قُبَاءَ وَالثَّانِي مثال مسجد الضرار ﴿وَٱللَّهُ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ١٠٩﴾