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Fatir
26
35:26
ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ٢٦
ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٢٦
ثُمَّ
اَخَذْتُ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
فَكَیْفَ
كَانَ
نَكِیْرِ
۟۠
Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana akibat kemurkaan-Ku.
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