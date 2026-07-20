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Fatir
23
35:23
ان انت الا نذير ٢٣
إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٣
اِنْ
اَنْتَ
اِلَّا
نَذِیْرٌ
۟
Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
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