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22
35:22
وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ٢٢
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍۢ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ٢٢
وَمَا
یَسْتَوِی
الْاَحْیَآءُ
وَلَا
الْاَمْوَاتُ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
یُسْمِعُ
مَنْ
یَّشَآءُ ۚ
وَمَاۤ
اَنْتَ
بِمُسْمِعٍ
مَّنْ
فِی
الْقُبُوْرِ
۟
dan tidak (pula) sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki dan engkau (Muhammad) tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
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