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Fatir
14
35:14
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير ١٤
إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍۢ ١٤
اِنْ
تَدْعُوْهُمْ
لَا
یَسْمَعُوْا
دُعَآءَكُمْ ۚ
وَلَوْ
سَمِعُوْا
مَا
اسْتَجَابُوْا
لَكُمْ ؕ
وَیَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
یَكْفُرُوْنَ
بِشِرْكِكُمْ ؕ
وَلَا
یُنَبِّئُكَ
مِثْلُ
خَبِیْرٍ
۟۠
Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh (Allah) Yang Mahateliti.
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