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Al-Qalam
44
68:44
فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤
فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤
فَذَرْنِیْ
وَمَنْ
یُّكَذِّبُ
بِهٰذَا
الْحَدِیْثِ ؕ
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِّنْ
حَیْثُ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟ۙ
Maka serahkanlah kepada-Ku (urusannya) dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur`an). Kelak akan Kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَذَرۡنِی﴾ دَعْنِي ﴿وَمَن یُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلۡحَدِیثِۖ﴾ الْقُرْآن ﴿سَنَسۡتَدۡرِجُهُم﴾ نأخذهم قليلا قليلا ﴿مِّنۡ حَیۡثُ لَا یَعۡلَمُونَ ٤٤﴾