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Al-Qalam
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
اَمْ
لَكُمْ
كِتٰبٌ
فِیْهِ
تَدْرُسُوْنَ
۟ۙ
Atau apakah kamu mempunyai kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu pelajari?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧)
] یاخود ئایا ئێوه كتابێكتان لهبهردهستدایه كه تیایدا بیخوێننهوه ئهوهی كه گوێڕایهڵی خوا ئهكات و موسڵمان بووه وهك ئهو كهسه وایه كه خراپهكارهو لهسهر كوفر بهردهوامه، شتی واتان ههیه؟ بێگومان نهخێر.