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Al-Qalam
36
68:36
ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
مَا
لَكُمْ ۥ
كَیْفَ
تَحْكُمُوْنَ
۟ۚ
Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب، فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل، ورأيه فاسد،