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Al-Qalam
32
68:32
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
عَسٰی
رَبُّنَاۤ
اَنْ
یُّبْدِلَنَا
خَیْرًا
مِّنْهَاۤ
اِنَّاۤ
اِلٰی
رَبِّنَا
رٰغِبُوْنَ
۟
Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada yang ini, sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا
] وتیان: ئێمه تهوبهمان كردو پهشیمان بووینهوهو بۆ لای خوا گهڕاینهوه بهڵكو خوای گهوره بۆمان بگۆڕێ به باشتر، وتراوه: دواى پهشیمان بوونهوهو تهوبه كردنیان خواى گهوره باشترى پێ بهخشیوون [
إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢)
] ئێمه دهمانهوێت بۆ لای خوای گهوره بگهڕێینهوهو بهڵكو خوای گهوره لێمان ببوورێ و لێمان خۆشبێ و به باشتر باخهكهمان بۆ بگۆڕێ.