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Al-Qalam
30
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
فَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَلَاوَمُوْنَ
۟
Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Qurtubi
أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين , ويقول : بل أنت أشرت علينا بهذا .