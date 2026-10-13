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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 99
Al-Kahf
99
18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
وَتَرَكْنَا
بَعْضَهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
یَّمُوْجُ
فِیْ
بَعْضٍ
وَّنُفِخَ
فِی
الصُّوْرِ
فَجَمَعْنٰهُمْ
جَمْعًا
۟ۙ
Dan pada hari itu Kami biarkan mereka (Ya`jūj dan Ma`jūj) berbaur antara satu dengan yang lain, dan (apabila) sangkakala ditiup (lagi), akan Kami kumpulkan mereka semuanya,
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