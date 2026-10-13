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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 98
Al-Kahf
98
18:98
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
هٰذَا
رَحْمَةٌ
مِّنْ
رَّبِّیْ ۚ
فَاِذَا
جَآءَ
وَعْدُ
رَبِّیْ
جَعَلَهٗ
دَكَّآءَ ۚ
وَكَانَ
وَعْدُ
رَبِّیْ
حَقًّا
۟ؕ
Dia (Zulkarnain) berkata, "(Dinding) ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya; dan janji Tuhanku itu benar."
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