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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 97
Al-Kahf
97
18:97
فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا ٩٧
فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًۭا ٩٧
فَمَا
اسْطَاعُوْۤا
اَنْ
یَّظْهَرُوْهُ
وَمَا
اسْتَطَاعُوْا
لَهٗ
نَقْبًا
۟
Maka mereka (Ya`jūj dan Ma`jūj) tidak dapat mendakinya dan tidak dapat (pula) melubanginya.
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