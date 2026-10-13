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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 95
Al-Kahf
95
18:95
قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما ٩٥
قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌۭ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٩٥
قَالَ
مَا
مَكَّنِّیْ
فِیْهِ
رَبِّیْ
خَیْرٌ
فَاَعِیْنُوْنِیْ
بِقُوَّةٍ
اَجْعَلْ
بَیْنَكُمْ
وَبَیْنَهُمْ
رَدْمًا
۟ۙ
Dia (Zulkarnain) berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik (daripada imbalanmu), maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.
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