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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 94
Al-Kahf
94
18:94
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٩٤
قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّۭا ٩٤
قَالُوْا
یٰذَا
الْقَرْنَیْنِ
اِنَّ
یَاْجُوْجَ
وَمَاْجُوْجَ
مُفْسِدُوْنَ
فِی
الْاَرْضِ
فَهَلْ
نَجْعَلُ
لَكَ
خَرْجًا
عَلٰۤی
اَنْ
تَجْعَلَ
بَیْنَنَا
وَبَیْنَهُمْ
سَدًّا
۟
Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain! Sungguh, Ya`jūj dan Ma`jūj
1
itu (makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"
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