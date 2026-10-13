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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 93
Al-Kahf
93
18:93
حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٩٣
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًۭا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًۭا ٩٣
حَتّٰۤی
اِذَا
بَلَغَ
بَیْنَ
السَّدَّیْنِ
وَجَدَ
مِنْ
دُوْنِهِمَا
قَوْمًا ۙ
لَّا
یَكَادُوْنَ
یَفْقَهُوْنَ
قَوْلًا
۟
Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang (kedua gunung itu) suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
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Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
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