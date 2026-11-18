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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 9
Al-Kahf
9
18:9
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ٩
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَـٰتِنَا عَجَبًا ٩
اَمْ
حَسِبْتَ
اَنَّ
اَصْحٰبَ
الْكَهْفِ
وَالرَّقِیْمِ ۙ
كَانُوْا
مِنْ
اٰیٰتِنَا
عَجَبًا
۟
Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) raqīm
1
itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) Kami yang menakjubkan?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.