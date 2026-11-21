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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 88
Al-Kahf
88
18:88
واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ٨٨
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًۭا ٨٨
وَاَمَّا
مَنْ
اٰمَنَ
وَعَمِلَ
صَالِحًا
فَلَهٗ
جَزَآءَ
لْحُسْنٰی ۚ
وَسَنَقُوْلُ
لَهٗ
مِنْ
اَمْرِنَا
یُسْرًا
۟ؕ
Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat (pahala) yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah."
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