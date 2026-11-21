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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 84
Al-Kahf
84
18:84
انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا ٨٤
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍۢ سَبَبًۭا ٨٤
اِنَّا
مَكَّنَّا
لَهٗ
فِی
الْاَرْضِ
وَاٰتَیْنٰهُ
مِنْ
كُلِّ
شَیْءٍ
سَبَبًا
۟ۙ
Sungguh, Kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan Kami telah memberikan jalan kepadanya (untuk mencapai) segala sesuatu,
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