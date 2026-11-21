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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 80
Al-Kahf
80
18:80
واما الغلام فكان ابواه مومنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ٨٠
وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ٨٠
وَاَمَّا
الْغُلٰمُ
فَكَانَ
اَبَوٰهُ
مُؤْمِنَیْنِ
فَخَشِیْنَاۤ
اَنْ
یُّرْهِقَهُمَا
طُغْیَانًا
وَّكُفْرًا
۟ۚ
Dan adapun anak muda (kafir) itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
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Pelajaran
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