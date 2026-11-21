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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 76
Al-Kahf
76
18:76
قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ٧٦
قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَـٰحِبْنِى ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًۭا ٧٦
قَالَ
اِنْ
سَاَلْتُكَ
عَنْ
شَیْءٍ
بَعْدَهَا
فَلَا
تُصٰحِبْنِیْ ۚ
قَدْ
بَلَغْتَ
مِنْ
لَّدُنِّیْ
عُذْرًا
۟
Dia (Musa) berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya engkau sudah cukup (bersabar) menerima alasan dariku."
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