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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 70
Al-Kahf
70
18:70
قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا ٧٠
قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْـَٔلْنِى عَن شَىْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًۭا ٧٠
قَالَ
فَاِنِ
اتَّبَعْتَنِیْ
فَلَا
تَسْـَٔلْنِیْ
عَنْ
شَیْءٍ
حَتّٰۤی
اُحْدِثَ
لَكَ
مِنْهُ
ذِكْرًا
۟۠
Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku menerangkannya kepadamu."
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