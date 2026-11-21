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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 69
Al-Kahf
69
18:69
قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ٦٩
قَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًۭا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًۭا ٦٩
قَالَ
سَتَجِدُنِیْۤ
اِنْ
شَآءَ
اللّٰهُ
صَابِرًا
وَّلَاۤ
اَعْصِیْ
لَكَ
اَمْرًا
۟
Dia (Musa) berkata, "Insya Allah, engkau akan dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa pun."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.