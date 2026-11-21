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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 68
Al-Kahf
68
18:68
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٦٨
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًۭا ٦٨
وَكَیْفَ
تَصْبِرُ
عَلٰی
مَا
لَمْ
تُحِطْ
بِهٖ
خُبْرًا
۟
Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
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